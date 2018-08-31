Büyükşehir’den yaşlılara vefa

Hürriyet Parkı içindeki Vefa Konağı önünde bir açılış töreni gerçekleştirildi. Törene Vali Vekili Regaib Ahmet Özyiğit, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, ESOB Başkanı Şevket Keskin, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar, yaşlılar ve vatandaşlar katıldı.

Törende kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Acil Eylem Planı içerisinde yer alan 112 projeden 44’ünün temel atma, 68’ini ise açılışların oluşturduğunu söyledi.

“Yaşlılar başımızın tacı”

Hizmet ve yatırımları Malatyalılarla birlikte yürüyerek yapacaklarını vurgulayan Başkan Polat, “Beydağı Tabiat Parkı birinci etabı, Kuyuönü HES projemiz, Kuluncak Kayısı Çekirdeği Kırma ve Eleme Tesisi ile Bin Tonluk Soğuk Hava Depomuzun temellerini attık. Uluslararası Satranç Turnuvasını gerçekleştirdik, Pütürge Mobil Kesimhanenin açılışını yaptık. Yine hep birlikte bugün de emek vererek Vefa Konağımızın açılışını yapıyoruz. Asıl olan temelini attığımız projeleri tamamlayarak, açılışını yapmak. Emek vererek, birlikte yürüyerek, azimle çalışarak başaracağız. Vefa Konağı şu anki Milletvekilimiz Ahmet Çakır döneminde başlatılan bir projeydi. Tamamlamak bize nasip oldu” dedi.

Yaşlıları evlerinde ziyaret ettiklerini ve kişisel bakımları ile evlerinin bakımlarını yaptıklarını dile getiren Polat, “Onların Malatya’nın güzelliklerini keşfetmelerini sağlamak için geziler düzenliyoruz. Konağımızda da her türlü imkanı sağlıyoruz. Yaşlılarımıza oturup hasibahel edecekleri, dinlenebilecekleri her türlü aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri bir mekan yaptık. Yaşlısına sahip çıkmayan bir toplum batmış demektir. Bizim dinimiz, tarihi medeniyetlerimiz ve geleneklerimizde yaşlılarımız daima en özel yerde tutulmuştur. Biz de Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak bu imkanları yaşlılarımızın emirlerine vermenin gururunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“Büyükşehir Belediyesi, Malatya’nın her yerine hizmet götürüyor”

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın Yeşilyurt’ta iken de güzel çalışmalara imza attığını belirten AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise yaşlılar için çok anlamlı bir projenin hayata geçirildiğini söyledi. Başkan Polat’ın büyük bir heyecanla Malatya’nın her yerine hizmet götürdüğünü aktaran Kahtalı, “Hemşerilerimizin yüzünü güldüren projeleri hayata geçiriyor. Malatya’mız için hayırlı olsun. Emeği geçenleri kutluyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Vefa Konağı dualarla hizmete açıldı. Açılışa katılanlar Vefa Konağını gezerek, yaşlılarla sohbet ettiler. Yaşlılar, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler.