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30 Haziran 2017 16:20

Büyükşehirden yol çizgilerinde termoplastik uygulama

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, şehir merkezindeki ana arterlerde yol çizgilerinin daha kaliteli ve uzun ömürlü olması için termoplastik yol çizgi çalışması yapılıyor.

Büyükşehirden yol çizgilerinde termoplastik uygulama

30 Haziran 2017 16:20


Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, şehir merkezinde üst yapı çalışmaları tamamlanan ana cadde ve sokaklarda yol çizgi çalışmaları için, daha kaliteli ve uzun ömürlü olan termoplastik yol çizgi uygulaması yapılmaya başlandı.


1 dakikada kuruyor


Termoplastik yol çizgi uygulaması sırasında, yollar araç trafiğine kapatılmadan hızlı bir şekilde çalışma yapılabiliyor. Ayrıca uygulandığı andan itibaren en geç 1 dakika içerisinde kuruma özelliği olan uygulama sayesinde, yol çizgi çalışmaları büyük bir hızla sürdürülüyor.


Çalışmalarını gece saatlerinde yoğunlaştıran Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, özellikle ana arterlerde vatandaşlara araçlarını çalışmaları engelleyecek şekilde park etmemeleri konusunda duyarlı olmaları istendi.




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