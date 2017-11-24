Büyükşehrin 2018 yılı bütçesi 556 Milyon TL

Toplantıda Malatya Büyükşehir Belediyesinin 2018 yılı bütçesi 556 milyon lira olarak kabul edildi

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs başkanlık etti. Toplantı öncesi kısa bir konuşma yapan Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs Öğretmenler Günü’nü kutlayarak, tüm öğretmenlere ömür boyu huzur ve mutluluk diledi. Kendisinin de bir öğretmen olduğunu belirten Göğüs, “Bütün öğretmen arkadaşlarımın kendi mesleğinin kutsal ve büyüklüğünün farkında olmasını, hiçbir zaman aklından çıkarmamalarını istiyorum. Bu meslek peygamber mesleği, sahabe mesleği, ulular mesleğidir. Anne ve babalarımızın öğretmenlerimize saygı duymalarını, ufak-tefek hatalardan dolayı öğretmenlerimizi kırmamalarını diliyorum. Ayrıca basın mensuplarının öğretmenlerimiz hakkında haber yaparken iyice araştırmadan, olur-olmaz küçük olaylar yüzünden öğretmenlerimizi rencide etmemelerini temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi. Başkan Vekili Hasan Göğüs ayrıca konuşmasında geçtiğimiz günlerde Cemal Gürsel Mahallesi’nde bazı evlerin kapı ve duvarlarının işaretlenmesi kınayarak, bu ülkedeki herkesin eşit ve kardeş olduğunu, kimsenin birlik ve beraberliği bozamayacağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılı bütçesi

Göğüs’ün konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri içerisinde yer alan Malatya Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin 2018 Mali Yılı Bütçeleri görüşülerek karara bağlandı.

Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 mali yılı bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda 556 milyon TL olarak kabul edildi.

İlçe belediyelerin 2018 mali yılı bütçeleri ise şu şekilde oldu:

"Battalgazi Belediyesi 165 milyon. Yeşilyurt Belediyesi 180,6 milyon. Doğanşehir Belediyesi 27 milyon, Akçadağ Belediyesi 16.2 milyon, Darende Belediyesi 40 milyon, Hekimhan Belediyesi 16.5 milyon, Pütürge Belediyesi 16 milyon, Yazıhan Belediyesi 11.7 milyon, Arapgir Belediyesi 10 milyon, Arguvan Belediyesi 8.8 milyon, Kuluncak Belediyesi 13.3 milyon, Kale Belediyesi 6.2 milyon, Doğanyol Belediyesi 3.6 milyon TL oldu."

Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılı ücret tarifesi de Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda kabul edildi. Büyükşehir Belediye Meclisinde imar ağırlıklı diğer maddeleri de görüşerek karara bağlanırken, bazı maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi.

Meclisin Aralık ayı toplantısının 13 Aralık Çarşamba günü saat 14.00’de yapılması kararlaştırıldı.