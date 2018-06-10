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10 Haziran 2018 17:32

Büyükşehrin iftarları devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi geleneksel hale getirdiği ilçe ve mahalle iftarlarına devam ediyor.

Büyükşehrin iftarları devam ediyor

10 Haziran 2018 17:32

Büyükşehir Belediyesi son olarak Yazıhan ve Kuluncak ilçelerinde iftar programı düzenledi.


Yazıhan’da ilçe belediye binası önünde verilen iftar yemeğine Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, muhtarlar ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. İftar yemeğinin sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yazıhanlı muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarların sorunlarını dinleyen Başkan Polat, sorunların çözümü için gerekli her çalışmayı yapacaklarını söyledi. Kuluncak’ta Büyükşehir Belediyesinin nezih bir görünüme kavuşturduğu ilçe meydanında verilen iftar yemeğine ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, genel sekreter yardımcıları, şirket genel müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. İftar öncesi kısa bir konuşma yapan Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, Feyzi ve rahmeti bol olan bir ayda bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesinin bu anlamda çok önemli bir misyon üstlendiğine dikkat çeken Başkan Boyraz, “Bu güzel sofra etrafında bizleri bir araya getiren Büyküşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’a teşekkür ediyorum” dedi.


Kardeşlik iftarlarının ilçeler de ve mahallelerde yoğun ilgiliyle karşılaştığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Kuluncak büyüğüyle küçüğüyle, kadınıyla erkeğiyle bugün bu güzel meydanda bizi yalnız bırakmadı. Yüce yaradan birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin. Bizim gücümüz bir olmamızda beraber olmamızdan doğuyor” şeklinde konuştu.




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