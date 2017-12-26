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26 Aralık 2017 11:56

Buz gibi suya girerek klarnet çalıp türkü söylüyor

Malatya’da yaşayan 57 yaşındaki cümbüş ve klarnet ustası Ümit Aydın, eksi 5 derecelik suya girerek klarnet çalıp türkü söylüyor.

Buz gibi suya girerek klarnet çalıp türkü söylüyor

26 Aralık 2017 11:56


Arapgir ilçesi Kayaarası Kanyonu’nda yıllardır bir kamelyada yaşayan ve yılın büyük bir bölümünü burada geçiren cümbüş ve klarnet ustası Ümit Aydın elinde klarneti ile eksi 5 derecelik suya girerek klarnet çalıp türkü söyledi.


Aydın, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için Arapgir ilçesine gelen İzmir’in Seferehisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’nun Kayaarası Kanyonu’nu ziyaretinde de buz gibi suya girerek klarnet çalıp türkü söyledi. Cümbüşü ve klarneti ile Kayaarası Kanyonu’nda konuklarına mini bir konser vererek hünerlerini sergileyen Aydın, konuklarına eğlenceli dakikalar yaşatırken izleyiciler yaşlı adamın ilginç konserini şaşkınlıkla seyretti.




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