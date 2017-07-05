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05 Temmuz 2017 15:55

Çakır ailesinin acı günü

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın kardeşi Haki Çakır’ın eşi, Emine Çakır, son yolculuğuna uğurlandı.

Çakır ailesinin acı günü

05 Temmuz 2017 15:55


3 çocuk annesi olan merhume Emine Çakır’ın (45)cenazesi öğle namazını müteakip Şehir Mezarlığında defnedildi Cenaze namazına Vali vekili Mithat Alan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Mahmut Üner Özer, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, MHP Malatya İl Başkanı Dr. Ömer Faruk Kalı, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernek ve oda başkanları, Çakır’ın ailesi ile yakınları katıldı.


Çakır ailesi taziyeleri Yimpaş arkası, Seyrantepe Florya evleri kabul ediyor.




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