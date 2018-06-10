Çakır, seçim çalışmalarını sürdürüyor

Çakır, 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında Eski Malatya Yolu ve Orduzu Mahallesi üzerindeki esnafları ziyaret ederek, Akçadağ İlçesi Bölüklü’de düzenlenen iftar programına katıldı. Niyazi Mısri Mahallesi’nde vatandaşlarla bir süre sohbet eden Çakır, daha sonra AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Selahattin Barış Palandöken ile birlikte Niyazi, Şık Şık, İsmetiye ve Kavaklıbağ Mahalle sakinlerinin katıldığı mahalle toplantısında konuştu. Seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlardan destek isteyen AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Ahmet Çakır, vatandaşlarla sohbetinde 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nin Türkiye açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

"Kısır siyasi çekişmelere alet edilmeyecek bir dönemden geçiyoruz” diyen Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin yönetim sistemi değişikliği var. Türkiye’nin daha güçlü olması için bu seçimde AK Parti’nin daha güçlü çıkması ve Cumhurbaşkanımızın daha yüksek bir oy ile seçilmesi lazım. Dışarıdan Türkiye’ye olan siyasi, terör ve ekonomik saldırı böylelikle inşallah son bulacak."

Çakır, Malatya’ Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Malatya’da büyük bir dönüşüm ve değişimin yaşandığını vurgulayarak, "Malatya’nın altyapısında içme sularının sağlıklı bir şekilde ulaşması için eski zararlı borular sökülerek, ömrü yüzyıl garanti olan borular döşendi. Malatya’yı kaliteli bir altyapıya kavuşturuyoruz. Sistem MASKİ binasındaki odadan bütün sahadaki depolar, seviyeler, su basınçları, hangi bölgede su basıncı düşmüş, suyun kalitesine kadar olan iyi bir sisteme geçiyoruz. 2071 yılında Malatya’nın su ihtiyacı ne kadar buna göre altyapı çalışması yapıyoruz. Diğer yandan üst yapı düzenlemeleri yaptık. Caddeler, sokaklar, kavşaklar, meydanlar, parklar yaptık. Malatya’yı bu çalışmalarla rahatladık. 150 civarında park yapımı gerçekleştirdik. Orduzu Pınarbaşı, Hürriyet Parkı, Sümer Park, Kernek olmak üzere Malatya’ya yakışan nezih bir çevre yolu oldu. Bakırcılar Çarşısı, Şire Pazarı, Kadayıfçılar, Ayakkabıcılar ve Kuyumcular Çarşısı yenilendi. Diğer yandan da enerji üretiyoruz. Güneşten yıllık 5 milyon megawatt elektrik üretiyoruz. Çöpten enerji üretiyoruz. Çöpler şehri ciddi manada kirletiyordu bunu enerjiye dönüştürdük" diye konuştu.