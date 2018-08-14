Çakır, yaralanan taraftarı hastanede ziyaret etti

Süper Lig’in 1. haftasında İzmir’de oynanan Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor maçını izleyen Malatyalı taraftarlar dönüş yolunda kaza yapmış, 1’i ağır olmak üzere 15 kişi yaralanmıştı.

Kazanın ilk anından itibaren yaralı taraftarlarla yakından ilgilenen Yeni Malatyaspor Onursal Başkanı Çakır, kazadan ağır yaralı olarak kurtulan Batın Çetin’i tedavi gördüğü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti.

Ziyarete Malatyaspor tribün liderleri de katılırken, milletvekili Çakır, tedavi gören Batın Çetin’den kazanın meydana geliş şekliyle ilgili bilgi aldı.

Çakır, burada yaptığı açıklamada, “Bütün arkadaşlara geçmiş olsun diyorum. Bugün Batın kardeşimizi ziyaret ettik, Allah’a şükür önemli bir durum yok. Bir diğer kardeşimiz Muhammed Enes de taburcu edilmiş, onun da durumu iyi. Tabii taraftarlık işi gönül işidir. Bizim de çok vefalı bir taraftarımız var gerçekten. Takımlarının başarısı için iç saha, dış saha demeden her yere seve seve gidiyorlar. İnşallah bu tür hadiseler bir daha yaşanmaz. Bu vesileyle kardeşlerimize bir kez daha geçmiş olsun diyorum” diye konuştu.

Çakır, kazada yaralanan ve bugün taburcu edilen Muhammed Enes Yakar’ı da telefonla arayarak son durumunu sordu.