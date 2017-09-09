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09 Eylül 2017 15:22

Çalhan’dan tek aday iddialarına cevap

Meşale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Tamer Çalhan, ‘Meşale Derneği tek bir adayı destekliyor’ iddialarına yanıt vererek “Desteklediğimiz bir aday yok.

Çalhan’dan tek aday iddialarına cevap

09 Eylül 2017 15:22

Dedikodular değil de, keşke projeler yarışsa. Bazı odaklar bu tür iddialarla derneğimizin adını karalamaya çalışıyorlar” dedi.


Vuslat TV’de katıldığı bir programda açıklama yapana Çalhan, yaklaşan TSO seçimlerini değerlendirdi. “Meşale Derneği tek bir adayı destekliyor” iddialarına yanıt veren Çalhan, “Yüz yüze bakan insanlarız, birbirimizin yüzüne bakamayacağımız davranışlardan kaçınmamız gerekir. Seçim iyi bir şey, yetki devrinin kazasız belasız, insanların takdir ve teveccühü ile gerçekleşmesi güzel bir şeydir. Tüm adayların kendiniz ifade edebileceği, şeffaf bir zeminin oluşması lazım. Dedikodular ile süreç sekteye uğrar. Şu bunu destekliyormuş, bu oluşum şu adayı destekliyormuş gibi söylemler olumsuz sonuçlar doğurur. Bizim Meşale Derneği olarak yaklaşımımız bu şekilde.” ifadelerine yer verdi.


Ortaya atılan iddiaların seviyesiz olduğunu kaydeden Çalhan, “Ben bu şehirde yaşayan bir birey olarak, şehrin ufkunu, ekonomik durumunu açacak ve geliştirecek, tüm kesimlerle dayanışma içine girerek ilin istihdamını arttıracak bir adayın seçilmesini isterim. Bizim yaklaşımımız bu şekilde. Derneğimizin sadece bir adayı desteklediğini dair dedikodular gerçekten gülünç şeyler. Dedikodular değil de, keşke projeler yarışsa. Bu Malatya’ya bir şey kazandırmaz, adaylara da kazandırmaz. Desteklediğimiz bir aday yok. Bazı odaklar bu tür iddialarla derneğimizin adını karalamaya çalışıyorlar. Akılları sıra bir şeyler yapacaklarını zannediyorlar. Bunları seviyesiz buluyoruz.” şeklinde konuştu.




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