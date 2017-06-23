Çalık iftarını Doğanşehirlilerle açtı

Doğanşehir Örencik Mahallesinde Mahalle Muhtarı Mustafa Sema tarafından verilen iftar programı öncesi vatandaşlarla sohbet eden Çalık, kendisine iletilen sorunları da içtenlikle dinledi.

Burada bir konuşma yapan Çalık, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni ederek, vatandaşların bayramını kutladı.

AK Parti milletvekilleri olarak gitmedik köy ulaşmadık mahalle bırakmadıklarını aktaran Çalık, açmalarının en güzel şekilde millete hizmet etmek olduğunu dile getirdi.

Çalık, ‘Adalet Yürüyüşü’ne devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da eleştirerek, Kılıçdaroğlu’nun arkasına halkı almadan bir yere varamayacağını söyledi.