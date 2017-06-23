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23 Haziran 2017 13:38

Çalık iftarını Doğanşehirlilerle açtı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ile birlikte Doğanşehir’de iftar programına katılarak vatandaşlarla iftar açtı.

Çalık iftarını Doğanşehirlilerle açtı

23 Haziran 2017 13:38


Doğanşehir Örencik Mahallesinde Mahalle Muhtarı Mustafa Sema tarafından verilen iftar programı öncesi vatandaşlarla sohbet eden Çalık, kendisine iletilen sorunları da içtenlikle dinledi.


Burada bir konuşma yapan Çalık, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni ederek, vatandaşların bayramını kutladı.


AK Parti milletvekilleri olarak gitmedik köy ulaşmadık mahalle bırakmadıklarını aktaran Çalık, açmalarının en güzel şekilde millete hizmet etmek olduğunu dile getirdi.


Çalık, ‘Adalet Yürüyüşü’ne devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da eleştirerek, Kılıçdaroğlu’nun arkasına halkı almadan bir yere varamayacağını söyledi.




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