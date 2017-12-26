Çalık’tan Başkan Gürkan’a övgü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, beraberinde AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Başkanı Şule Özkan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Enis Aydoğan ve partililerle birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İlk olarak Battalgazi Belediyesi yeni hizmet binasını gezen Çalık, Başkan Gürkan’dan bina ile ilgili bilgiler aldı. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İlçede hükumetimizin politikasına ve vizyonuna uygun çalışmaları bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte sürdürmeye gayret ediyoruz. Bugün bulunduğumuz bina 14 ay gibi kısa bir zamanda yapılan bir binadır. Netice itibarı ile akıllı binadır. Kendi enerjisini üreten bir binadır. Bu binanın memleketimize ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bina yapıldıktan sonra özellikle başka kurumlardan ve belediyelerden burayı ziyaret edip binanın plan ve projesini örnekleme anlamında değerlendirmek için gelen ziyaretçi sayısı da bir hayli fazladır. Bu arada İçişleri Bakanımız ve Çevre Şehircilik Bakanlığı’ndan gönderilen uzmanlar da buranın belediyecilik uygulamaları anlamında pilot uygulama belediyesi seçilmiş olması da bizim için anlamlıdır ve önemlidir. Bütün bu çalışmalarda bizlere destek veren başta Genel Başkan Yardımcımız, milletvekillerimize ve Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Ankara’ya gittiğimizde kapıları önümüzde açılmış olması ve buraya hizmetlerin aktarılması noktasındaki ödeneklerin aktarılması hasabiyle büyük gayret gösterdiler” şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise, Başkan Gürkan’ın takdire şayan hizmetler yaptığını ifade ederek, “Battalgazi Belediye Başkanımı ve değerli meclis üyelerini belediyemizde çalışan değerli yönetici arkadaşlarımız canı gönülden kutluyorum. Battalgazi adına yakışır bir binaya kavuşmuş vaziyette. Bu vesile ile emeği geçen bütün kardeşlerimizi canı gönülden kutluyorum. Battalgazi eski ilçe sınırları içerisinde 30 bin nüfusa hitap eden ve hizmet veren bir belediye idi. Şimdi 2014’deki büyükşehir yasası ile birlikte Malatya’nın metropol ilçelerinden bir tanesi. Ve 300 bin nüfusa hizmet verecek Battalgazi Belediyemiz, yeni hizmet binasında engelsiz bina yaparak ve akıllı bina yaparak, önemli hizmetlerini burada verecek bundan sonra. Yerel belediyecilik, kültür belediyecilik ve sosyal belediyecilik adına yapmış olduğu hizmetler takdire şayan. Ben canı gönülden Belediye Başkanımızı kutluyorum. Sosyal Belediyecilik adına yapmış olduğu Engelsiz Yaşam Merkezleri’nden, sosyal sorumluluk projelerine, kadınlarımıza yönelik istihdama dönük çalışmalardan, kadın girişimcileri teşvik etmek adına yapmış olduğu çalışmalara kadar, ayrıca doğal güzelliklerimizin, kültürel zenginliklerimizin, vakıflarımızın ve camilerimizin ayağa kaldırılması konusunda göstermiş olduğu hassasiyet için hakikaten teşekkür ediyorum. Özellikle içmeler diye nitelendirdiğimiz bizim yaş gruplarımızın tamamının neredeyse ailelerinin, büyüklerinin, annelerinin, babalarının gidip içmelerden bir bardak su içilmesi gerekir dediği ve özellikle vücuttaki toksinlerin dışarıya atılmasında, böbrek taşlarında sağlıkla ilgili sorunlarımızın bertaraf edilmesinde şifalı suyun bulunduğu bir merkezi Battalgazi Belediye Başkanımız Malatyamıza ve ülkemize kazandırıyor. Birçok hizmeti var. Ben bu vesile ile yerel belediyecilikte, AK belediyecilikte önemli örneklerden biri olan Belediye Başkanımıza hakikaten çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık” diye konuştu.