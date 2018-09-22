Cami imamının darp edilmesine tepki

Dün Malatya'da Cuma Namazı öncesi bir imamın darp edilmesine tepki gösteren Mehmet Engin, "Din görevlilerine kin güden, el kaldıran bu kişileri kınıyoruz” açıklaması yaptı.

Diyanet-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Engin, cami imamına yapılan saldırıyı kınadıklarını belirterek, olay hakkında bilgiler verdi. Engin, “Cuma öncesi saat 10:30 da camisinde cuma hazırlığı yapan İmam Ömer Aldemir ile tartışan bir vatanda, imamın izinli olmasına rağmen neden camiye geldiğini, bu durumdan rahatsızlık duyduğunu söyleyerek tartışmış. Küfür edilmesine rağmen arkadaşımız cevap vermeyerek söz konusu kişiye bu yaptığının yaşına da, ahlaki duruşuna da uymadığını hatırlatıp olay yerinden uzaklaşmış. Söz konusu şahıs daha sonra oğlunu getirip İmama saldırttı. Sorgusuzca imamı darp eden O. C. olaydan sonra tekrar iş yerine dönmüş, İmam arkadaşımız da suç duyurusunda bulundu" dedi.

Konuyu yakından takip edeceklerini belirten Engin, "Din görevlileri camilerinde görev yapan, ahlak ve edep timsali kişilerdir. Söz konusu saldırıda olduğu gibi Din görevlisi kardeşimiz hukuki süreç haricinde hiç bir eylem ve söylemde bulunmamıştır. Buna rağmen Dün görevlilerine kin güden, el kaldıran bu kişileri kınıyoruz. Bu olayın hukuki sürecini en hızlı şekilde başlatıyoruz. Din görevlilerine yapılan bu saldırılar kabul edilemez. Türkiye geneli alışkanlık haline getirilmek istenen bu durumun masum bir olay olmadığını, sistemli şekilde hayata geçirilen bir kurgu olduğunu görebiliyoruz. Ülkemizde camileri güvensiz, ciddi bir kavga alanı olarak yansıtmaya çalışan bu kişiler yaptığı planlı saldırılarla hem dinimizi, hem ibadethanelerimizi hedef almaktadır. Konuyla ilgili dava sürecinin başladığını, dün görevlilerine yapılan bu saldırıların kabul edilmeyeceğini hatırlatmak ve takip etmek sendikamız olarak görevimizdir” diye konuştu.

Basın açıklamasına Memur-Sen İl Başkanı Kerem Yıldırım'da katıldı.