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Çamlıca Koleji'nden Atatürk'ü anma programı

Çamlıca Koleji, Atatürk’ün ölüm yıldönümü dolayısıyla Malatya Park AVM’de bir program düzenledi.

Çamlıca Koleji, Atatürk'ün ölüm yıldönümü dolayısıyla Malatya Park AVM'de bir program düzenledi.


AVM fuaye alanında gerçekleşen anma programında, öğrenciler Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirdi. Çeşitli anma etkinliklerinin düzenlendiği programda Çamlıca öğrencilerinin yaptığı Atatürk fotoğraflarının yer aldığı sergi de ziyarete açıldı.


Malatya Girişim Gurubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Kavuk ile kurum öğretmenleri ve velilerinin de katıldığı program da bir konuşma yapan Çamlıca Okulları Kurucu Müdürü Mustafa Sarıtaç, Ulu Önder Atatürk'ü ölümünün 80'inci yılında bir kere daha rahmet ve şükranla andıklarını dile getirdi.


Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.

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