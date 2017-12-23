Çamlıca öğrencileri Malatyaspor’a başarılar diledi

Öğrenciler Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesislerinde hafta sonu oynayacağı Kayserispor maçına hazırlanan, Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcu ve teknik heyeti ziyaret ederek, sezonun ilk yarısı kapanış maçı öncesinde ve lig maçlarında sarı-kırmızılı takıma moral verip, tatlı takdim etti.

Ziyarette öğrencilere eşlik eden Çamlıca Okulları Ortaokul Müdürü Muzaffer Şenol ve Beden Eğitimi Öğretmeni Halit Taş, okul olarak takımı ziyaret ederek moral vermek istediklerini belirterek, her zaman Evkur Yeni Malatyaspor’un yanında olduklarını söylediler.

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktör Erol Bulut ise, bu tür ziyaretlerin takıma moral sağladığını ifade ederek, bu davranışlarından dolayı öğrencilere ve okul idaresine teşekkür etti.