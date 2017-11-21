Çamlıca Okullarına bir madalya daha

sınıf öğrencisi Eymen Yiğit Konak, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Atatürk’ü Anma Satranç Turnuvasında dereceye girerek madalya kazandı.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk’ü Anma Satranç Turnuvası düzenlendi. GHSİM Satranç Merkezinde 5 tur oynanan turnuvada beyin jimnastiği yapan sporcular heyecanlı ve keyifli zaman geçirdi.

Sınıf öğrencisi Eymen Yiğit Konak, turnuvada dereceye girerek madalya kazanırken satranç turnuvalarının vazgeçilmezi olan küçük sporcu yaptığı konuşmada “En büyük hedefim gelecekte ülkemizi temsil etmektir” dedi.

Özel Çamlıca Okulları Kurucusu Mustafa Sarıtaç okul bünyesinde düzenlenen törende sporcuyu tebrik ederek madalyasını takdim etti.