Diğer
Kategoriler
22 Kasım 2017 17:22

Çamlıca Okullarında Çocuk Hakları Haftası coşkusu

Özel Çamlıca İlkokulu 3.

Çamlıca Okullarında Çocuk Hakları Haftası coşkusu

22 Kasım 2017 17:22

sınıf öğrencileri Çocuk Hakları Haftasını coşkuyla kutladılar.


"Çocuk Candır" temasıyla düzenlenen kutlama programında çocuk konulu şiirler ve yazılar okunurken "Çocuk Hakkı" adlı tiyatro beğeni ile izlendi.


Burada konulan Çamlıca Okulları öğretmeni Şükran Öcal, "Çocuklar yarının büyükleridir. Bizler onları nasıl görmek istiyorsak öyle davranmalıyız. Çocuklarımızın haklarına saygı duymalı, onlara hak ettikleri, düşündükleri dünyayı vermeliyiz. Tüm çocukların Çocuk Hakları Haftasını Kutluyorum. Çocukların üzülmediği, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir dünya diliyorum" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
10
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Hafif Kar Yağışlı
    10°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    6°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    6°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç