Çamlıca Okullarında Çocuk Hakları Haftası coşkusu

sınıf öğrencileri Çocuk Hakları Haftasını coşkuyla kutladılar.

"Çocuk Candır" temasıyla düzenlenen kutlama programında çocuk konulu şiirler ve yazılar okunurken "Çocuk Hakkı" adlı tiyatro beğeni ile izlendi.

Burada konulan Çamlıca Okulları öğretmeni Şükran Öcal, "Çocuklar yarının büyükleridir. Bizler onları nasıl görmek istiyorsak öyle davranmalıyız. Çocuklarımızın haklarına saygı duymalı, onlara hak ettikleri, düşündükleri dünyayı vermeliyiz. Tüm çocukların Çocuk Hakları Haftasını Kutluyorum. Çocukların üzülmediği, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir dünya diliyorum" diye konuştu.