Diğer
Kategoriler
25 Kasım 2017 23:05

Çamlıca Okullarında Öğretmenler Günü etkinliği

Malatya Özel Çamlıca Okulları’nda 24 Kasım Öğretmenleri Günü nedeniyle kutlama programı gerçekleştirildi.

Çamlıca Okullarında Öğretmenler Günü etkinliği

25 Kasım 2017 23:05


Özel bir otelde gerçekleşen programda açılış konuşmasını yapan Okul Kurucu Müdürü Mustafa Sarıtaç, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenleri Günü’nü kutlayarak geceye katılan herkese teşekkür etti.


Sarıtaç konuşmasını şöyle sürdürdü:


“Çamlıca Malatya Okulları olarak, bizler ülkesini, bayrağını, atasını seven, annesine, babasına, vatanına hizmetkar olma ideali ile nesiller yetiştirmek için çalışıyoruz. Bu gün 24 Kasım öğretmenler günü, ülkemiz her köşesinde bayrağımızın dalgalanmasını sağlayan tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Ne mutlu ki bizler öğretmen olduk, ne mutlu ki bizler bu ülkeye hayırlı evlatlar yetiştiriyoruz”


Konuşmaların ardından canlı müzik eşliğinde öğretmenler eğlendi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
7
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    7°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    10°C
  • Salı
    Yağmurlu
    10°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç