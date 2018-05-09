Çamlıca Okullarında satranç turnuvası düzenlendi

İki aşamada gerçekleştirilen yarışmanın ilk aşamasında öğrenciler sınıf içi yarışmaya tabi tutuldu. Sınıf içi satranç yarışmasında dereceye giren öğrenciler bir üst kategoriye yükseldi. İkinci aşamada ise şubeler arası satranç turnuvası düzenlendi. 17 Nisan tarihinde başlayan Şubeler Arası Satranç Turnuvası 2 Mayıs tarihinde sona erdi. Turnuvada beyin jimnastiği yapan sporcular heyecanlı ve keyifli zaman geçirdi.
Kıyasıya mücadeleyle süren turnuvanın galiplerine madalyaları, Özel Çamlıca Okulları Malatya Kampüsü Müdürü Muzaffer Şenol, Özel Çamlıca Okulları Malatya Kampüsü Müdür Yardımcısı Ferdi Polat ve Özel Çamlıca Okulları Malatya Kampüsü sınıf öğretmenleri tarafından takdim edildi.