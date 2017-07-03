Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 17:30

Çat Barajında tehlike çanları çalıyor

Malatya sulaması için önemli bir yeri olan Çat Barajında su seviyesinin kritik seviyelere indi.

Çat Barajında tehlike çanları çalıyor

03 Temmuz 2017 17:30

Barajda inceleme yapan MHP İl Başkanı Ömer Faruk Kalı ise, yetkililerden konuyla ilgili önlem almalarını istedi.


Kentte tarım arazilerinin sulanmasında önemli bir rolü bulunan Çat Barajında yaşanan su sıkıntısı çiftçileri şimdiden endişelendiriyor. Sorunu yerinde görmek amacıyla Çat Barajına giden MHP İl Başkanı Ömer Faruk Kalı, beraberinde MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ve Malatya Ülkü Ocakları Başkanı Emrah Yılan ile birlikte incelemelerde bulundu.


İl Başkanı Kalı, Çat Barajında yaklaşık 1 aylık bir suyun kaldığını öğrendiklerini belirterek “Bunun sebebi ihmal yanlış kullandırılma kimin hatası varsa tespit edilmeli gereken ceza verilmelidir” dedi.


Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ise bölgelerinde tarım arazilerine su verilmemesinden dolayı yaşanacak sıkıntıları dile getirerek “Sulama suyunda sıkıntı olunca, kanalizasyon sularıyla bahçeler sulanacak ve burada doğacak hastalıklarda kimin hesap vereceği merak konusudur. Bir an önce çözüm bulunmaz ise sulama yüzünden köylüler arası ciddi sorunlar yaşanacağını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bu konunun takipçisi olacağız” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    40°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :02:53
  • Güneş :05:01
  • Öğle :12:42
  • İkindi :16:37
  • Akşam :20:02
  • Yatsı :21:52
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!