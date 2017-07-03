Çat Barajında tehlike çanları çalıyor

Barajda inceleme yapan MHP İl Başkanı Ömer Faruk Kalı ise, yetkililerden konuyla ilgili önlem almalarını istedi.

Kentte tarım arazilerinin sulanmasında önemli bir rolü bulunan Çat Barajında yaşanan su sıkıntısı çiftçileri şimdiden endişelendiriyor. Sorunu yerinde görmek amacıyla Çat Barajına giden MHP İl Başkanı Ömer Faruk Kalı, beraberinde MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ve Malatya Ülkü Ocakları Başkanı Emrah Yılan ile birlikte incelemelerde bulundu.

İl Başkanı Kalı, Çat Barajında yaklaşık 1 aylık bir suyun kaldığını öğrendiklerini belirterek “Bunun sebebi ihmal yanlış kullandırılma kimin hatası varsa tespit edilmeli gereken ceza verilmelidir” dedi.

Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ise bölgelerinde tarım arazilerine su verilmemesinden dolayı yaşanacak sıkıntıları dile getirerek “Sulama suyunda sıkıntı olunca, kanalizasyon sularıyla bahçeler sulanacak ve burada doğacak hastalıklarda kimin hesap vereceği merak konusudur. Bir an önce çözüm bulunmaz ise sulama yüzünden köylüler arası ciddi sorunlar yaşanacağını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bu konunun takipçisi olacağız” dedi.