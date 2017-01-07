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07 Ocak 2017 11:29

Çatı yangını korkuttu

Çatı yangını korkuttu

07 Ocak 2017 11:29

Malatya’da 2 katlı bir evin çatısında çıkan yangın korkuttu.
Hidayet Mahallesi Mert Sokakta bulunan 2 katlı bir evin çatısında sabah erken saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yayılırken mahallinin haber vermesi ile Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler kısa sürede olay yerine geldi.
5 itfaiye ekininin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak çevredeki evlere sıçraması engellendi. Can kaybının yaşanmadığı yangında maddi hasar oluşurken polis yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.



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