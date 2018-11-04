İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çatı yangını korkuttu

Malatya’da bir evin çatısında çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

Malatya'da bir evin çatısında çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre Battalgazi ilçesine bağlı Şehit Fevzi Mahallesi İnanç Sokak üzerindeki müstakil bir evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.


Çevredekilerin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale etti. Zamanında müdahale ile alevlerin diğer çatılara sıçraması engellenirken yangında maddi hasar oluştu.


Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.