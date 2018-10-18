"Çatılarda Ges Uygulama Fırsatları" konulu seminer düzenlendi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) işbirliğiyle "Çatılarda GES Uygulamaları Fırsatları" konulu seminer düzenlendi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cebrail Aldı, Türkiye'nin Avrupa'da güneş enerjisinde en büyük potansiyele sahip olan ülkelerin başında geldiğini belirterek, “Güneş alan arazi bakımından Türkiye zengin ve şanslı bir ülke. Enerji sadece ticari hayatın değil, günlük hayatımızın da vazgeçilmez bir parçası. Küresel ekonominin de en kritik konularından biri. İhtiyaç duyduğu enerjiyi kendi imkânları ile üreten ülkelerin küresel gücü artmaktadır” şeklinde konuştu.

Aldı, Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konumu ve jeopolitik yapısı ile bütün yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanma imkanına sahip olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

“Ülkemizin enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmasının en akılcı yolu da yenilenebilir enerjidir. Yenilenebilir enerjide dışa bağımlılığı ve enerji maliyetlerini önemli ölçüde azaltacaktır. Millî gelirden istihdama, yatırım alanlarından çevresel faktörlere, enerji arz güvenliğinden kaynak çeşitlendirmesine kadar birçok alanda önemli faydalar sağlayacaktır. Bu durum ülkemizi enerji ticaretinde merkez ülke yapabilir ve enerjide kendi kendisine yetebilen bir ülke konumuna taşıyabilir.”

Malatya'da da Büyükşehir Belediyesi ve İnönü Üniversitesi tarafından güneş enerjisi tarlası oluşturularak elektrik ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamakta olduklarına değinen Aldı, “Organize Sanayi Bölgelerindeki yatırımcılarımız zaman içerisinde güneş enerjisi yatırımlarından yararlanarak hem elektrik girdileri düşürmüş olacaklar hem de ülkemizin enerji bağımsızlığına ve cari açığın kapanmasına katkıda bulunmalarının yanı sıra, yeni pazarlar açarak yeni istihdam imkanları oluşturmuş olacaklar. Malatya TSO olarak yatırımcılarımızın her zaman yanındayız” diye konuştu.

Malatya TSO ve GENSED işbirliği ile düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılan GENSED Genel Sekreteri Hakan Erkan, Smart Solar İş Geliştirme Uzmanı İlhan Gündüz, Solaredge Ülke Müdürü Cemil Tolun ve Fırat Edaş Enerji İzinleri Mühendisi Çiğdem Ünal, Çatı Uygulamalarındaki Teknolojik Gelişmeler ve Çatı Mevzuatındaki Gelişmeler ile Kalite Kontrol konularında katılımcıları bilgilendirdi.