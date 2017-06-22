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22 Haziran 2017 23:55

Çay ocağında silahlı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı

Malatya’da bir çay ocağında iki grup arasında yaşanan silahlı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Çay ocağında silahlı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı

22 Haziran 2017 23:55


Edinilen bilgiye göre, Şifa Mahallesi’nde bulunan bir çay ocağında iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada tarafların silah ve bıçakla birbirlerine saldırması ile E.K, A.K, O.K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi tüfekle, A.S.K. ise bıçak darbesi ile yaralandı.


Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirilirken 112 Acil ambulansı ile yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Bıçakla yaralanan A.S.K.’nın hayati tehlikesi bulunurken diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Olayda pompalı tüfeği kullandığı iddia edilen şüpheli B.B. ise aracıyla gittiği Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde gözaltına aldı. Araç içerisinde yapılan incelemede olayda kullanıldığı belirlenen pompalı tüfek ele geçirildi.


Kavganın yaşandığı çay ocağı önünde polis ekipleri delil araması yaparken şüphelilere ait olduğu ileri sürülen bir aracın içerisinde de silah ele geçirildi. Olay yerinde bulunan boş kovanlar incelenmek üzere emniyete götürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.




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