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Çelik kasa hırsızları yakalandı

Malatya’da bir işyerine girerek içerisinde 8 bin TL bulunan çelik kasayı çalan iki zanlı polis tarafından yakalandı.

Malatya'da bir işyerine girerek içerisinde 8 bin TL bulunan çelik kasayı çalan iki zanlı polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, H.Ö. ile M.H Çavuşoğlu Mahallesi Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde içerisinde 8 bin TL bulunan çelik kasayı çalarak kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri hırsızlık zanlıları H.Ö. ile M.H.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

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