Çelik kasa hırsızları yakalandı

Malatya'da bir işyerine girerek içerisinde 8 bin TL bulunan çelik kasayı çalan iki zanlı polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, H.Ö. ile M.H Çavuşoğlu Mahallesi Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde içerisinde 8 bin TL bulunan çelik kasayı çalarak kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri hırsızlık zanlıları H.Ö. ile M.H.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.