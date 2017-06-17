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17 Haziran 2017 12:42

Çelikhan Kaymakamı ve Belediye Başkanından Küçük’e ziyaret

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesi Kaymakamı Adem Kaya ve Belediye Başkanı Mustafa Bulut Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ü ziyaret etti.

Çelikhan Kaymakamı ve Belediye Başkanından Küçük’e ziyaret

17 Haziran 2017 12:42


Ziyarette konuşan Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, Çelikhan ve Doğanşehir’in birbirine yakın olduğunu aktararak, “Doğanşehir’de hatırı sayılı Çelikhanlı nüfus bulunmaktadır. İlçemizden zamanla göç ederek Doğanşehir’e yerleşen hemşehrilerimizden dolayı kendimizi Doğanşehirli olarak görmekteyiz. İki ilçe arasındaki birlik ve beraberliği artırmak için de önemli faaliyetler düzenleyeceğiz” ifadelerini kullandı.


Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Doğanşehir’de ciddi bir Çelikhan nüfusu var, hepsi örnek insanlar. İnşallah bu iki güzel ilçe arasındaki birlik ve kardeşlik artar” şeklinde konuştu.




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