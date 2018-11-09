Cem Yılmaz esprileriyle yine kırdı geçirdi

Malatya Film Festivali kapsamında sinemaseverlerle bir araya geldi. Ünlü komedyen yaptığı esprilerle Malatyalı hayranlarını gülme krizine soktu.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz 8. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında Malatya'ya geldi. Festivalin açılış gününde 'Komedi Kuşağı'nda “Arif V 216” filminin gösteriminin ardından sevilen komedyen bir AVM'de Malatyalı sinemaseverlerle buluştu. Hayranları Cem Yılmaz'ın filmi “Arif V 216”ya yoğun ilgi gösterdi. Saatler öncesinden filmin gösterime gireceği salonun önünde kuyruklar oluşturan sinemaseverler filmi büyük bir beğeni ile izledi.

Film gösteriminin ardından Cem Yılmaz yoğun alkışlar eşliğinde salona girdi. Hayranlarının sevgisine alkışla karşılık veren usta komedyen daha sonra kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı. Festivale davet edildiği için çok mutlu olduğunu kaydeden Cem Yılmaz, festivalin her geçen gün daha da büyüdüğünü söyledi.

Yazdığı filmlerin hikayesini anlatan Yılmaz, karakterlerin yansıttığı özelliklerden filmlerde verilmek istenen mesajlara kadar birçok konu hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Konuşması sırasında yaptığı esprilerle salondakileri kırıp geçiren Cem Yılmaz, festivalde Şener Şen'e ödül vereceğini hatırlatarak bunun kendisi için bir onur olduğunu kaydetti.