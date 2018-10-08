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Cem Yılmaz Malatya'ya geliyor

8.

Malatya Uluslararası Film Festivali, usta komedyen Cem Yılmaz ve "Arif V 216" filmi ekibini ağırlamaya hazırlanıyor.


Cem Yılmaz ve "Arif V 216" filmi ekibi, 9-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Malatya Uluslararası Film Festivali'ne katılacak. Beyazperdeye 1998 yılında “Her Şey Çok Güzel Olacak” filmi ile adım atan ve aralarında Türk sinemasının en sevilen komedi filmleri arasına giren G.O.R.A., Hokkabaz, A.R.O.G, Yahşi Batı gibi yapımların da bulunduğu 10 filmde rol alan usta komedyen Cem Yılmaz, senaryosunu da kendi yazdığı "Arif V 216" filminde başrolleri Ozan Güven, Farah Zeynep Abdullah, Zafer Alagöz ve Özkan Uğur ile paylaşıyor. Festivalin aynı zamanda açılış günü olan 9 Kasım'da ‘Komedi Kuşağı'nda Arif V 216 filminin gösterimine ekibiyle birlikte katılacak olan Cem Yılmaz, Malatyalı sinemaseverlerle buluşacak. Cem Yılmaz, aynı akşam düzenlenecek açılış galasında bu yıl Onur Ödülü'ne layık görülen büyük usta Şener Şen'e ödülünü takdim edecek.

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