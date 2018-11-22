Cenaze taşıyan midibüs devrildi: 6 ölü 16 yaralı

İstanbul'dan Malatya'nın Hekimhan ilçesine cenaze taşıyan midibüsün devrildiği kazada 6 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da vefat eden Şerife Altptekin'in cenazesini Malatya'nın Hekimhah ilçesine bağlı Girmana Mahallesi'ne taşıyan Cevdet A. idaresindeki 34 AFA 667 plakalı midibüs, Darende-Malatya karayolu Bağlarbaşı mevkiinde virajı alamayarak devrildi. Kazada Nesrin, Cuma, Derya ve Zeynep Alptekin olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Gültaze Karaca kaldırıldığı Darende Devlet Hastanesinde, Mesik Akgün ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkarılan 16 yaralı Malatya'daki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

İstanbul Ümraniye'de vefat eden Şerife Alptekin'in tabut içerisindeki cenazesi de kazada devrilen minibüsten alınarak, Darende Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralılarından 7'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.