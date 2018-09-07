Çeşmeden Cuma günleri şerbet akacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen şerbet ikramına Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Şahin ve Daire Başkanları katıldı.

Şerbet ikramı sırasında kısa bir konuşma yapan Başkan Polat, “Büyükşehir Belediyesi olarak her Cuma günü vatandaşlarımıza Şerbet Çeşmemizden şerbet ikramında bulunacağız. İkram bizim kültürümüzde ve geleneğimizde çok önemli bir sahip. Büyükşehir Belediyesi olarak her Cuma burada yaklaşık 10 bin hemşehrimize şerbet ikram edeceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat Şerbet Çeşmesinde gerçekleştirilen şerbet ikramından sonra Büyükşehir Belediyesi, Fırıncılarla işbirliği yapılarak ‘Gönül Ekmek Projesi’ni başlattı.

Toplumda yardımlaşma ve dayanışmayı artırmak, ihtiyaç sahiplerinin taze ve ücretsiz bir şekilde ekmek ihtiyaçlarını temin etmelerini sağlamak amacıyla başlatılan proje kapsamında kısa bir konuşma yapan Başkan Polat, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak fırıncılarımız ile birlikte ‘Gönül Ekmek’ projesini başlattık. Gerçekleştirmiş olduğumuz bu proje ile gönüllere uzanmayı amaçlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Belediye Başkanlarına Gönül Siyaseti, Gönül Belediyeciliği yapın diye talimatları var. Gönüllere girmek, gönül almak ülkeleri fethetmekten daha önemlidir. Ecdadımız gönüllere girerek fetihlerini gerçekleştirdi. Malatya’mızın genelinde bu uygulamayı yapacağız. Bunun dijital ekranda olması ayrı bir güzellik. Bağışı yapan, bağışı alan ekranı görmek imkanı var. Fırıncılarımızın katkısı da çok büyük bütün fırıncılarımızı kutluyorum. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenleri kutluyorum” diye konuştu.