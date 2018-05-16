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16 Mayıs 2018 15:57

Çevreci öğrenciler 3 ayda 456 litre atık yağ topladı

Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Atık Yağ Toplama’ kampanyasına katılan Hidayet Ortaokulu 7.

Çevreci öğrenciler 3 ayda 456 litre atık yağ topladı

16 Mayıs 2018 15:57

sınıf öğrencileri, 3 ay gibi kısa bir sürede 456 litre bitkisel atık yağ topladı.


Battalgazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve DEHA bitkisel atık yağ toplama firması işbirliği ile çevreye duyarlı bireylerin yetiştirilmesi amacıyla ‘Atık Yağ Toplama’ kampanyası düzenlendi. Atık Yağ Toplama kampanyasına katılarak 3 ay gibi kısa sürede 456 litre bitkisel atık yağ toplayan Hidayet Ortaokulu 7. sınıf öğrencilerine Battalgazi Belediyesi tarafından teşekkür yemeği verildi. Battalgazi Belediyesi Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesisleri’nde verilen yemekte, öğrencilere çeşitli hediyeler de verildi. Çevre dostu belediyecilikte yaptığı çalışmalarla dikkatleri çeken Battalgazi Belediyesi, ‘Atık Yağ Toplama’ kampanyası ve benzeri faaliyetlerle çevreye duyarlı bireylerin yetişmesine vesile oluyor.


Bitkisel atık yağların lavabo ve atık su kanallarına döküldüğü takdirde, atık su arıtma tesislerinin kirlilik yükünü artırdığı gibi, 1 litre atık yağın, 1 milyon litre içme suyunu kirlettiği gerçeğinden hareketle, çevre dostu belediyeciliğin gerekliliklerini yerine getiriyor.


Kampanyaya katılan öğrenciler, çevreye duyarlı olma adına böyle bir kampanyaya katıldıklarını ve herkesin bitkisel atık yağlar konusunda duyarlı olmalarını istedi.




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