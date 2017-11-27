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27 Kasım 2017 11:22

CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akçadağ İlçe Kongresi yapıldı.

CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan oldu

27 Kasım 2017 11:22

Kongrede İlçe Başkanlığına Ali Aslan seçildi.


CHP Akçadağ İlçe Kongresi CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın katılımı ile Akçadağ Öğretmenevinde yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan ve 3 adayın yarıştığı kongrede CHP Akçadağ İlçe eski Başkanı Ali Aslan 53 oy alırken, mevcut başkan Muhiddin Şahin 34, Cihangir Solak ise 6 oy aldı. Bu sonuçların ardından Ali Aslan CHP Akçadağ İlçe Örgütü’nün yeni başkanı oldu. Kongre sonrası kısa bir teşekkür konuşması yapan Aslan, kongrenin birlik ve beraberlik içerisinde geçtiğini belirterek kongrenin kazananının demokrasi olduğunu söyledi.


Akçadağ Öğretmen Evinde gerçekleştirilen kongreye CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Hekimhan Belediye Başkanı Ali Seydi Millioğlulları, Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Malatya Şube Başkanı Yunus Millioğulları ile partililer katıldı.




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