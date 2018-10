CHP anıta çelenk sundu

29 Ekim kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törende anıta çelenk sunan CHP İl Başkanı Enver Kiraz daha sonra bir konuşma yaptı. Kiraz, “Bugün 29 Ekim Türk milletinin, Türk ulusunun en büyük bayramı Cumhuriyet Bayramı. Dolayısıyla hepimizin en büyük bayramını yani Cumhuriyet Bayramını 95. yılında büyük bir onurla ve büyük bir gururla yürekten kutluyoruz. Cumhuriyet 1915 yılında başlayan uğruna çok kan döktüğümüz her gidenin dönememek üzere gittiği ve kaybedenin yerine yenisin görev aldığı önemli savaşlardan geçtiğimiz, emperyalizme diz çökmediğimiz ve bağımsızlığımızı bu topraklarda ve 1919 da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayağını basarak başlatmış olduğu mücadelenin sonunda bağımsızlığın sağlandığı ve bir kurtuluşun ardından önemli bir tarihi geçmişin üzerine konumlanan yeni bir geleceğin adım adım inşa edildiği ve 29 Ekimde de aslında bu yapının yeni sistemin adının konulduğu bir gündür. Dolayısıyla bugün aslında yeni bir kuruluşun başlangıç günüdür aslında. Kurtuluştan yeni bir kurtuluşa geçişin günüdür. Tabi Cumhuriyet 29 Ekim 1920 yılında kuruluyor. Bugün her şeye rağmen bir Hukuk devletinde kendimizi özgür hissedebiliyorsak ve Hukukun üstünlüğüne inanıyorsak onu güvence olarak görüyorsak bu Cumhuriyet sayesindedir. Yine sosyal olması yönüyle bugün hiçbir çocuk yatağına aç girmiyorsa her şeye rağmen bu Cumhuriyet sayesindedir. Tüm bunlarla taçlanan Cumhuriyet aynı zamanda birçok devrimle taçlanmıştır. Kadın erkek eşitliği ile taçlanmıştır. Bugün kadınlar birinci sınıf vatandaşsa bu Cumhuriyet sayesindedir. Dolayısıyla bu Cumhuriyet bu devrimler ile taçlanmışsa tüm bunlarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesindedir. Onun için buradan bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Cumhuriyetimizin kurucusunun manevi huzurunda onun şahsında bir kez daha saygıyla anıyoruz. Bütün silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. Cumhuriyeti 95 yıldır yılmadan bugünlere taşıyan ve aramızdan ayrılmış olan ütün Cumhuriyetçileri saygıyla anıyoruz” diye konuştu.