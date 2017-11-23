CHP Battalgazi İlçe Başkan adayı Altunok’dan MGC’ye ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MGC Genel Sekreteri Vahap Güner, “Siyasi partiler hem demokrasimizin hem de Malatyamızın önemli kurumlarını oluşturmaktadır. İktidar partisi olsun muhalefet partileri olsun elbette ki Malatya’ya hizmet için gelen partilerdir. Bu nedenle de Malatya’nın en büyük ilçesi olan Battalgazi’de CHP İlçe Başkanlığına aday olan, Malatya’da yıllarca esnaflık yapan Vahap Altınok’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

CHP Battalgazi İlçe Başkan adayı Vahap Altunok ise, “Biz de CHP Battalgazi İlçe Başkanlığına adaylığımızı açıklamış bulunuyoruz. Bu vesile ile de Malatyamızın güzide kurumu olan Malatya Gazeteciler Cemiyetine ziyaret ederek istişarelerde bulunmak istedik. Amacımız tabi üzüm yemektir, bağı bahçeyi bozmak değildir. Biz hizmet için aday olduk, inşallah mahcup olmayız” diye konuştu.