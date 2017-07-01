CHP Eski İl Başkanı Baştürk son yolculuğuna uğurlandı

Bir dönem CHP’de İl Başkanlığı görevini yürüten ve parti üyesi olan Malatya Elektrikçiler Odası Başkanı Hüseyin Baştürk (63), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Şehir Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cenazeye CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TESK yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Malatya Baro Başkanı Enver Han, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, CEM Vakfı Şube Başkanı Eşref Doğan, Hacı bektaşı veli Kültür Merkezi Vakfı Başkanı Hasan Meşeli, esnaf odası başkanları, STK temsilcileri, Malatya Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetimi ve üyeleri ile kalabalık bir topluluk katıldı.

Baştürk için ailesi taziyeleri Paşaköşkü Yeşilyurt Caddesi Hacova Köyü Derneği’nde kabul ediyor.