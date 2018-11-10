CHP Gençlik kollarından Ata'ya saygı nöbeti

CHP Malatya İl Gençlik Kolları, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80'inci yıl dönümü nedeniyle Atatürk Anıtı'nda meşaleli saygı nöbeti gerçekleştirdi.

Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan CHP Malatya Gençlik Kolları Başkanı İsmet Şahin, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Ey Türk gençliği' diye seslendiği gençler olarak, Devletçilik, Milliyetçilik, Laiklik, Cumhuriyetçilik, Halkçılık, İnkılapçılık ilkelerini kendine yol ve hedef bilen gençleriz. Atam, sen yattıkça eserin olan Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye Cumhuriyeti yaşayacaktır. Çünkü, emanet ettiğin bu gençlik inanç dolu kalbi ile hala ayaktadır. Sonsuz saygı ve minnetle anıyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP ) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ise, "Büyük devrimleri gerçekleştiren, Cumhuriyeti bize kazandıran ve bu Cumhuriyeti gelecek nesillere emanet eden Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin kalbinde adeta ölümsüzleşti ve o gün bu gündür bizim kalbimizde ölümsüz olarak yaşamaya devam ediyor. Biz bir kez daha 80'inci ölüm yılında Cumhuriyetin, ülkemizin, partimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuz saygı, şükranla, minnetle anıyoruz" diye konuştu.