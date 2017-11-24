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24 Kasım 2017 13:23

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, evleri işaretlenen aileleri ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya’da evlerinin kapıları işaretlenen Alevi vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, evleri işaretlenen aileleri ziyaret etti

24 Kasım 2017 13:23

Ağbaba, Malatya halkının bu olaya karşı tek yürek olduğunu ifade ederek, “Malatya’da bu huzurumuzu, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmaya kalkanlara karşı hep beraber duracağız” dedi.


Yeşilyurt ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi’ni ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ilettiler.


Burada vatandaşlarla sohbet eden CHP’li Ağbaba, bu olay karşısında Malatya halkının hep birlikte durduğunu belirterek “Tüm siyasi partilerin, Malatya’ya yaşayan Alevisi, Sünnisi, Sağcısı, Solcusunun bir olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyduğumuzu belirtmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.


Bu olayın mahalleliyi tedirgin etmek için bir provokasyon olduğunu ifade eden Ağbaba, “Sizlerden ricamız sakın moralinizi bozmayın her zaman, bugünkü gibi olmaya devam edin. Mahalledeki vatandaşlarımızın bu konuda provokasyona gelmemesi takdire şayandır. Cemal Gürsel Mahallesinde yaşayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Önemli bir duruş gösterdiler” diye konuştu.


Bu tür olayların faillerinin bulunmadığı sürece bunun önlenmesinin mümkün olmayacağını ifade eden Ağbaba, “Bu olayın failleri mutlaka bulunmalıdır. Bu işin takipçisi olacağımızı bilmenizi istiyoruz. Malatya’da bu huzurumuzu, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmaya kalkışanlara karşı hep beraber duracağız. Provokasyonlara gelmeyeceğiz. Onların amaçları da zaten bu, onlara karşı vereceğimiz en büyük cevap birliğimizi ve beraberliğimizi aynı bu şekilde korumaktır” diye konuştu.




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