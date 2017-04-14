CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba spor camiasıyla bir araya geldi

Amatör spor dallarının temsilcileri ve spora emek vermiş isimlerle öğle yemeği yiyen Ağbaba, daha sonra kendi futbol oynadığı dönemde yaşadığı anılarını anlattı.

Ziyarette konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Siyasi yönden Cumhuriyet Halk Partisinin Malatya milletvekiliyiz ama en önemli ortak paydamız hepimizi bir araya getiren şey Malatyalı olmak, Malatyaspor taraftarı olmamızdır. Bu özelliğimiz babadan oğla geçtiği için genetiktir. Bundan da büyük bir onur duyduğumu belirtebilirim. Referandumdan dolayı Malatya gündemi yoğun ama bir gündemimiz daha var. Yeni Malatyaspor inşallah Eskişehirspor maçını galip gelerek strese girmeden rahat şekilde bir üst lige yükselme şansını elde edecektir. Ben yürekten inanıyorum Yeni Malatyaspor ilk sezon yaşadığı şansızlığı bu sezon yaşamayacak ve şampiyon olacaktır. Eskişehirspor maçının biletleri bitmiş ama Salı günü akşam şehrin tıpkı şenlik havası yaşayacağını şahsen istiyoruz. O gün Malatya bayram yerine dönsün istiyoruz. Yeni Malatyaspor teknik heyetine ve futbolculara da tekrar gönülden başarılar diliyorum.Malatyaspor’un geçmişi başarılarla dolu. Geçtiğimiz günler de iş dolayısıyla İsviçre’nin Basel şehrine gittim. Ben hep Basel’i Avrupa kupası maçında elimizden kaçırdığımız futbol takımı olarak hatırlıyorum. O yıllarda Malatyaspor çok büyük başarılar göstermişti ve gurur duyduğumuz bir takım vardı. Birçok büyük takımın yakalayamadığı başarıyı yakalamıştı ama o maçı canlı yayın olarak evlerimizden izleyememiştik bunun üzüntüsünü yaşamadık. Umarım Yeni Malatyaspor tekrar bir üst lige çıkar ve tekrar bu şehri ve Türkiye’yi Avrupa da temsil etme başarısı yakalar” ifadelerini kullandı.

“Bazı kurumlar her türlü siyasi çekişmenin üzerindedir”

Veli Ağbaba Yeni Malatyaspor’un Süper Lige yükselmesiyle ilgili olarak ise “Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’e çıkması sadece bir takımın üst lige yükselmesini ifade etmiyor. Koca bir kentin insanlarıyla birlikte bir üst lige çıkmasıdır. Daha önce bunu biz şehir olarak yaşadık ve tecrübe edindik. Kent ile beraber siyasetçisinin, gazetecisinin, taraftarlarının üst lige çıkmasıdır. Bunu hep beraber başaracağımıza inanıyorum. Bazı kurumlar her türlü siyasi çekişmenin üzerindedir. Bunlardan biriside hiç şüphesiz Yeni Malatyaspordur. Bir kenti şehir yapan, o kentin siyasetçileridir, spor adamlarıdır, yetiştirdiği sanatçılardır” diye konuştu.