CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba:

CHP’li Veli Ağbaba, beraberinde İl Başkanı Enver Kiraz ve parti yöneticileriyle birlikte Emniyet Teşkilatı Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Sıdık Selçuk’u

ziyaret etti. Ziyaretten dolayı mutluluğunu dile getiren Başkan Selçuk, “Gönül ister ki milletvekillerimiz şehit ailelerine sahip çıksınlar, devamlı hal ve hatırlarını sorsunlar, bunu da vekilimizde görüyoruz. Bizi ziyaret ettiklerinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Ağbaba ise her zaman şehit ve gazi ailelerin yanında olduklarını belirterek, “Sizler çocuklarınızı bu vatan, bizler için feda ettiniz. Çocuklarınız her türlü övgünün üzerindedir. Sizin yakınlarınız, evlatlarınız, çocuklarınız, sizler bizim huzur içerisinde yaşamamızı, bayrağımızın ve vatanımızın devamlılığını sağlamak için çalışan ve şehit olan insanlarsınız. İl teşkilatımızla birlikte sizlerle birlikte olmaya ve sorunlarınızı dile getirmeye çalışıyoruz. Sizler hem bizler hem vatan hem de millet hem de bayrağımız için evlatlarınızı, kendinizi feda ettiniz" şeklinde konuştu. Bir milletvekilinin sağlıkta hangi haktan faydalanıyorsa, gazi ve şehit yakınlarının da aynı haktan faydalanması gerektiğini dile getiren Ağbaba, “Bununla ilgili genel başkanımızın imzasıyla da bir kanun teklifi verdik. Önümüzdeki günlerde yenileyeceğiz” ifadelerini kullandı. Ziyaretin ardından 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümüne ilişkin açıklamalarda da bulunan Ağababa, “12 Eylül’ün siyasi yaşamımızda ve Türkiye tarihinde iki önemli anlamı var. Bunlardan birisi Türkiye’de demokrasinin askıya alınmasını sağlayan binlerce insanın mağdur edildiği 12 Eylül 1980 askeri darbesi. 50 kişi idam edildi, 650 bin kişi gözaltına alındı, 3 bin 854 öğretmen ile 120 üniversite öğretim görevlisinin işine son verildi. Bir milyon 683 bin kişi fişlendi. Gazetecilere 3 bin 315 yıl hapis cezası verildi. 937 film sakıncalı bulunarak yasaklandı. 30 ton gazete ve dergi imha edildi. 23 bin 677 derneğin faaliyetleri durduruldu. Siyasi partiler ve sendikalar kapatıldı” dedi.