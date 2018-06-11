CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Mazotu 3 liradan vereceğiz"

‘Nereden para bulacaksın’ diyorlar, sen tefeciye para bulursun ben mazotçuya, çiftçiye para bulacağım” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya’nın Doğanşehir ve Akçadağ ilçelerinde halkla buluştu. Kılıçdaroğlu, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve partisi için destek istedi. İlk olarak Doğanşehir’de halka hitap eden Kılıçdaroğlu, “Görüşü ne olursa olsun, hangi partiden olursa olsun herkesi kucaklayacağız. Gerginliğe son vereceğiz, Türkiye’de barış iklimini yeniden inşa edeceğiz. Bir arada hepimiz huzur içinde yaşayacağız. Bunun sözünü veriyorum. 24 saat boyunca çalışacağız. Benim sorumluluğum var, sizin de sorumluluğunuz var. Geçen seçimlerde CHP’ye oy vermemiş bir kardeşinizi ikna edin, zaman yeniden güzel Türkiye’yi inşa etmenin zamanı” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Akçadağ’a geçti. Burada da vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’nin kavgayı sevmeyen, ülkeye hizmet etmeyi seven bir cumhurbaşkanı adayı olduğunu ifade ederek, Akçadağlılardan İnce’yi cumhurbaşkanı seçmelerini istedi. 24 Haziran seçimlerinin önemine değinen Kılıçdaroğlu, herkesin mutlaka sandık başına gitmesini istedi.

Türkiye’de eğitim sorunu olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “Eğitimin halini biliyorsunuz, sabah on binlerce çocuk kahvaltı yapmadan okula gidiyor. Anneler çocuklarını hangi okula göndereceklerini, hangi sınava sokacaklarını bilmiyorlar. İnşallah bunların hepsi bitecek, taşımalı eğitim sona erecek. Tam gün okul olacak. Bunları yapacak olan eski bir öğretmen ve göğsüne Türk bayrağı takarak ‘Ben 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım’ diyen Muharrem İnce. Biz cumhurbaşkanının tarafsız olmasını isteriz. Neden? Çünkü cumhurbaşkanı mahkemeye hakim tayin ediyor. Bir partinin genel başkanı mahkemeye hakim tayin edemez” dedi.

Kılıçdaroğlu, Malatya’nın kayısının başkenti olduğunu ifade ederek, kayısıya alan bazlı teşvik sistemini getireceklerini vaat etti. Kılıçdaroğlu, tarıma ve çiftçiye büyük önem vereceklerini aktararak, “Çiftçi kazanırsa esnaf kazanır, berber kazanır, lokantacı kazanır yani herkes kazanır. Çiftçinin yüzü gülerse herkesin yüzü güler. O nedenle tarıma büyük önem vereceğiz. Sadece kayısı için söylemiyoruz. Çiftçilerin bankalara olan borçlarının faizlerini tamamen sileceğiz ve borçlarını yeniden yapılandıracağız. Çiftçinin yüzünü güldüreceğiz. Bir sözümüz daha var, mazotu 3 liradan vereceğiz. ‘Nereden para bulacaksın’ diyorlar, sen tefeciye para bulursun ben mazotçuya, çiftçiye para bulacağım” diye konuştu.