CHP heyetinden baroya ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ve beraberindeki heyet ile birlikte Malatya Baro Başkanı Enver Han'ı ziyaret etti.

Bora Başkanlığına yeniden seçilerek güven tazeleyen Baro Başkanı Enver Han'a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Kiraz, "3 dönem boyunca yeniden seçilen ve her seçimlerde başarı grafiğini üzerine çıkan ve yükselten Bora Başkanlığına seçilmesinden dolayı kendisini tebrik ediyoruz ve hayırlı olsun. Baro Başkanımız Malatya'da güzel işler yapıyor, hukukun temsil edilmesinden noktasında önemli roller üsteniyor, ve görüyoruz, kendisi ve yönetim kuruluna önümüzdeki dönemlerde başarılar diliyorum daha iyi işlere imza atacağına yürekten inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Malatya Baro Başkanı Enver Han ise, “Malatya'da siyasi partiler olabildiğince siyasi faaliyetlerini sürdürmeliler özgürce siyaset yapmalılar ve üretmeliler çünkü siyaset çözüm üretme yeri. Biz boralar hukukun üstlüğünü ilkesini savunan bunu anayasal görev ve vazife yüklenmiş yargı kurumuyuz, avukat kanunu bizlere anayasal olarak hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunma noktasında bizlere görev vermiştir” diye konuştu.