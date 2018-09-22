CHP Heyetinden MESOB'a ziyaret

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve Adana Milletvekili Ayhan Barut'tan oluşan Ekonomi Heyeti, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (MESOB) ziyaret ettiler.

MESOB Başkan Vekili Orhan Özbek ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren ve Oda başkanları ile bir araya gelen CHP ekibi burada son ekonomik gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundular.

MESOB Başkan Vekili Orhan Özbek ziyarette yaptığı konuşmada, “Son yaşanan gelişmelerden dolayı esnaf ve sanatkarımız da olumsuz etkilenmiştir. Piyasa şartlarında en çok olumsuz etkilenen kesim esnaf ve sanatkar kesimidir. Özellikle denetim ve kontrollerin yapılmasını istiyoruz. Hem hükümetimizden, hem de muhalefetten esnafa yönelik destekleyici uygulamalar konusunda etkili politikalar bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

ESKKK Başkanı Ali Evren'de, Malatya'da esnaf camiası olarak en büyük sıkıntının yerelde küçük sanayi sitelerinin şehir merkezinden taşınması konusu olduğunu belirterek, piyasaların açılması ve esnafın rahat nefes alabilmesi için kredi imkanlarının arttırılmasını beklediklerini kaydetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Son yaşanan ekonomik kriz ile birlikte CHP heyetler oluşturarak 81 ilde bu krizden etkilenen kesimlerle görüşmeler yapıyoruz. Şuanda 81 ilde milletvekillerimiz görüşmeler yapıyorlar. CHP olarak illerde bir durum tespiti yaparak bunu kamuoyu ile paylaşacağız. Türkiye'nin ekonomik krizden kurtulmasına yönelik çözüm önerilerimizi belirleyeceğiz" diye konuştu.

Ziyarette CHP Heyeti, ekonomik gelişmeler ile ilgili olarak görüş ve düşüncelerini esnaf temsilcileri ile paylaştılar.