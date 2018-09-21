CHP Heyetinden MÜSİAD'a ziyaret

Malatya'da çeşitli sivil toplum kuruluşları ile görüşen CHP Ekonomi Heyeti, MÜSİAD Malatya Şubesini de ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatları doğrultusunda CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve Adana Milletvekili Ayhan Barut'tan oluşan Ekonomi Heyeti, Malatya'da gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında MÜSİAD Malatya Şubesi'ni de ziyaret ederek istişarelerde bulundu. MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, “Ülkemizin ekonomik gidişatını değerlendirerek istişarelerde bulunacağız. Aynı gemide olmanın sorumluluğu ve bilinci içerisinde tıkanan ekonomiye biz kendi ölçeğimizde nasıl bir katı vereceğiz diye konuşacağız” şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise MÜSİAD ile sürekli istişare halinde olduklarını belirterek, “Türkiye'de bu krizden kurtulmanın yollarını hep birlikte aramalıyız. Sonuçta bu kriz Türkiye'nin tamamını etkileyen bir kriz. Buradan sizden aldığımız görüşler doğrultusunda bir çözüm önerisi ortaya koymaya çalışacağız. Genel Başkanımızın açıkladığı 13 maddelik önlem paketi vardı. Burada sizler de işin içinde, süreci yaşayanlar olarak sizlerin görüşleri bizler için önemli. Türkiye hep birlikte sağduyu ile iktidarı muhalefeti ile birlikte bu sorunu rahat atlatacağına inanıyoruz” diye konuştu.