CHP İl Başkanı Kiraz’dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Enver Kiraz 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Gazetecilerin daha özgür ve bağımsız hareket edebilmelerinin şartlarını sağlamalarıdır” dedi.

Gazetecinin ne kadar özgür ve bağımsız hareket ederse, halkın haber alma hakkının da kadar şeffaf sağlayabileceğine dikkat çeken Kiraz, “Bugün 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü çalışan gazeteciler her durumda, her türlü şartta halkın haber alma hakkını sağlamak açısından önemli bir görev üstleniyorlar. Gazeteci ne kadar özgür ve bağımsız hareket ederse, halkın haber alma hakkını bir o kadar şeffaf bir şekilde sağlamış olurlar.

Bu yüzden siyasetçilere düşen en önemli görevlerden birisi de basının, basın temsilcilerinin, gazetecilerin daha özgür ve bağımsız hareket edebilmelerinin şartlarını sağlamalarıdır.

Bu duygularla şahsım ve temsil ettiğim Partim, Cumhuriyet Halk Partisi adına bütün çalışan, çalışamayan gazetecilerimizin gününü yürekten kutluyor, çalışmalarınızda başarı ve kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.