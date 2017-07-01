Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2017 18:52

CHP İl Başkanı Kiraz’dan Madımak mesajı

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Sivas Katliamının 24.

CHP İl Başkanı Kiraz’dan Madımak mesajı

01 Temmuz 2017 18:52

yılında yaptığı yazılı açıklamada ile katliamı bir kez daha kınadıklarını ifade etti.


CHP Malatya İl Başkanı Kiraz, 2 Temmuz 1993 yılında Sivas’ta Madımak Olaylarını yayımladığı mesaj ile bir kez daha kınadıklarını belirtti. ‘24 yıl sonra Sivas Katliamını yapanları bir kez daha lanetliyorum’ diyen Kiraz, “Katliamın üzerindeki karanlık perde aradan geçen 24 yıla rağmen hala aralanamadı. Firari olan sanıklar da dava zaman aşımına uğratılarak özgürleştirildi. Göstermelik yargılamalar sonucu Sivas katliamının gerçek sorumluları yargılanmadı. 2 Temmuz Sivas katliamı, üzerinden geçen yıllara rağmen toplumun nazarında küllenmemekte, tam tersine toplumun kanayan yarası olmaya devam etmektedir.” dedi.


Kiraz, Sivas katliyamının unutulmaması gerektiğini belirterek, “Demokrasiden, laiklikten ve insan haklarından yana olan duyarlı insanların, demokrasi mücadelesini daha güçlü bir şekilde verebilmesi için, 2 Temmuz Sivas katliamı unutulmaması ve unutturulmaması gerekir. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu insanlık suçuna dün de sessiz kalmadık, bu gün de sessiz kalmayacağız. Çok sayıda Cumhuriyet Halk Partili ile birlikte Sivas’ta olacağız. Bundan tam 24 yıl önce Sivas katliamında hayatını kaybedenleri saygıyla anıyor, katilleri ve arkasındaki karanlık güçleri lanetliyoruz”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    41°C
  • Salı
    Sıcak
    41°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    41°C
MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 7 ŞEVVÂL 1438
  • 01 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:51
  • Güneş :05:00
  • Öğle :12:41
  • İkindi :16:36
  • Akşam :20:02
  • Yatsı :21:53
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!