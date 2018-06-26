CHP İl Başkanı Kiraz’dan seçim değerlendirmesi

Parti il binasında milletvekili adayları ile birlikte basın toplantısı düzenleyen İl Başkanı Enver Kiraz, halkın verdiği karara sonuna kadar saygı duyduklarını ifade ederek “Halkımız ne karar vermişse, başımızın üzerinde yeri vardır. Hangi görevi bize vermişse, o görevi layıkıyla yerine getirme gayreti içerisinde oluruz” dedi.

Haksız rekabetin en üst seviyelerde olduğu bir seçimi geride bıraktıklarını kaydeden Kiraz, “Bir tarafta devletin bütün imkanlarını kullanan, belediyelerin bütün imkanlarını kullanan bir tarafta da kendi imkanlarıyla, Ahmet amcanın, Mehmet dayının, emeklinin, işsizin, işçinin artırdığı 10, 20 lirayla seçim kampanyası yürüten bir durumdaydık. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin bütün imkanları bir partinin, şuan ki iktidar partisinin lehine kullanıldı. Seçim günü bile Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin araçları AK Parti’nin sandık görevlilerine yemek dağıttı. Tüm bu duruma rağmen Malatyalıların AK Parti’yi önemli ölçüde cezalandırdığını görüyoruz. Ama bu cezalandırma yeterli değil” ifadelerine yer verdi.

Son seçimlerde Malatya’da yaklaşık 50 bin kişinin AK Parti’ye oy vermediğini kaydeden Kiraz, “Dolayısıyla AK Parti ciddi şekilde Malatya’da cezalandırılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi, tüm imkansızlıklara rağmen gerçekten aday tanıtım toplantısından adaylarını belirleme aşamasına kadar süreçte, gerçekten bütün Malatya’yı kucaklayabilecek bir Malatya partisi olabilecek anlayışı Malatyalıların önüne koymuştur. Birinci sıradan altıncı sıraya kadar bütün adaylarımız birinci sıradaymış gibi katkı sunup, çalışmalara destek sundular ve önemli de karşılık gördü" şeklinde konuştu.

Seçim çalışmalarına da değinen Kiraz, "Hem cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce’ye burada tarihi bir miting gerçekleştirdik hem de genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu Malatya’da önemli programlarda ağırladık. Birçok mahalle toplantısında gerek grup başkanvekilimiz Özgür Özel gerek genel ve merkez yöneticilerimizle önemli bir çalışma yürüttük. Şunu çok açık söyleyebiliriz ki gerçekten bütün partilerden daha fazla, daha organize bir çalışmayı Cumhuriyet Halk Partisi Malatya örgütü seçim komitesi adaylarıyla birlikte ortaya koydu. Onun için vicdanen çok rahat olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Gerek adaylarımız gerek seçim komitemiz gerek kadın ve gençlik kollarımız gerekse de örgütümüz bir bütün olarak vicdani olarak gayet rahat olduğumuzu ifade etmek isterim. Sandıktaki vatandaşın her oyuna sonuna kadar sahip çıktık. Meydanlarda ne söz verdiysek o sözleri yerine getirdik. ‘Her oya sahip çıkmak namus borcumuzdur’ dedik, o namus borcumuzu yerine getirdik, her oya sahip çıktık. Bütün ıslak imzalı sonuç tutanaklarını örgütümüzle birlikte erken saatlerde aldık ve sistemimize girdik" dedi.

Kiraz, seçim çalışmaları esnasında “HDP barajı geçiyor, onun için HDP’nin baraj sorunu yok. Oyları böyle bir kaygıyla HDP’ye vermeyin” dediklerini ifade ederek, “Cumhuriyet Halk Partisi Malatya’da bütün ilçelerde oyu bir miktarda olsa geçen seçime göre arttı. Tabi iki seçim yürüttük. Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayımız Malatya’dan 110 bin civarında, Millet İttifakı’nın toplamı kadar oy aldı. Buna da elbette ki buradaki yapının önemli katkıları var diye düşünüyoruz. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi, milletvekilliği seçiminde de bir önceki seçime göre oranladığımızda önemli bir artışın olduğunu görüyoruz. 82 bin civarında bir oy aldık. Bu bizim için yeterli mi, elbette ki yeterli değil. Beklentimiz bu muydu, elbette ki bu değildi. Bizim beklentimiz tabi ki Malatya’dan daha fazla milletvekili çıkartmaktı. Çünkü çalışmalarımızla, performansımızla, adaylarımızın görüntüsüyle bunu hak etmiştik ama bu seçim yine çeşitli algılar bizi de maalesef sekteye uğrattı. Bu söylediğimizde doğru çıktı. Meydanlarda, sokaklarda, mahallelerde hep şunu söyledik, “HDP barajı geçiyor, onun için HDP’nin baraj sorunu yok. Oyları böyle bir kaygıyla HDP’ye vermeyin, partinize oyunuzu verin’ dedik. Ama şimdi HDP’ye oy vermiş vatandaşlarımızın bizim ikinci milletvekilini engellediğini çok net görebiliyoruz. Meydanlarda söylediğimiz sözler boşa çıkmamış oldu. Onunda arkasında olduğumuzu görüyoruz” diye konuştu.

CHP’ye seçimlerde ana muhalefet görevinin verildiğini dile getiren Kiraz, “Biz, ana muhalefet gereği neyi gerektiriyorsa bunun gereğini yerine getireceğiz. Geçen dönem olduğu gibi hak, hukuk, adalet mücadelesini bu dönem daha yüksek sesle sürdüreceğiz. Hiçbir seçim bizim için bir başlangıç veya bitiş değildir. Cumhuriyet Halk Partisi politikalarını bir seçimden bir seçime belirleyen bir siyasi parti değildir. Bu ülkede 93 yıldır kurulmuş olan ve bu ülkenin bütün değerlerine sahip çıkan, bu ülkenin birliğine ve bütünlüğüne sahip çıkan, bu ülkede önemli değerleri savunan bir siyasi partidir. Dolayısıyla bizim mücadelemiz hangi noktada vatandaş hangi görevi, hangi sorumluluğu vermişse o sorumluluğun bilincinde olarak görevimize devam etmek düşer. Bizde bu mücadeleye devam edeceğiz. Halkımızın verdiği bu sorumluluk çerçevesinde devam edeceğiz" diye konuştu.

Kiraz, son olarak seçimlerde emeği geçen partililere ve Malatyalılara teşekkür ederek, yeniden milletvekili seçilen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya başarılar diledi.