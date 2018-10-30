CHP İl Başkanı Kiraz'dan yerel seçim değerlendirmesi

Kiraz, yerel seçimleri CHP olarak hem Malatya'da, hem de Türkiye'de bir dönüm noktası olarak gördüklerini belirtti.

CHP'li Kiraz, önümüzdeki Mart ayında yapılacak yerel seçimleri parti olarak çok önemsediklerini ifade ederek, “Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem Malatya'da hem de Türkiye'de yerel seçimleri adeta bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Türkiye'nin bu kötü gidişatına bir dur diyebileceğimiz ve yeni bir süreci başlatacağımız bir dönem olarak görüyoruz. Bu yüzden şuanda en ciddi hazırlanan parti Cumhuriyet Halk Partisidir” ifadelerine yer verdi.

Aday adayı başvurularını alan ve başlatan ilk parti olduklarını da dile getiren Kiraz, “Malatya'da çok özel bir çalışma yürütüyoruz ve Türkiye'ye örnek olabilecek, önemli bir çalışmayı partimiz ile gerçekleştiriyoruz. Bütün ilçelerimize öncelikle örgütümüz gidiyor, vatandaşlarla görüşüp kamuoyunun nabzını ölçüyor. Kimler ön plana çıkıyor, kimlerin ismi konuşuluyor, hangi adayın hakkında hangi ifadeler kamuoyunda konuşuluyor, değerlendiriliyor. Teşkilatımız öncelikle halkın nabzını ölçüyor. Bunun yanında genel merkezimizde çok ciddi bir çalışma yürütüyor. Bütün ilçelerimizde kamuoyu anketleri ve kamuoyu yoklamaları ile en doğru adaya ulaşmaya çalışıyoruz. Yani ulaştığımız aday, bütün parti tabanlarında oy alabilecek ve gerçekten bize o ilçede ivme kazandırabilecek bir yapıda olması için önemli bir çaba, önemli bir gaye sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Şuan da Malatya Büyükşehir Belediyesi için bazı isimlerin de olduğunu dile getiren Kiraz, “Tabi onları da partimiz değerlendiriyor. Ama şuan da bizim yöneltmediğimiz ama şuanda Cumhuriyet Halk Partisine ihtiyaç duyan Kuluncak, Akçadağ, Doğanşehir, Yazıhan ve Arapgir gibi ilçelerimizde partimize çok önemli sayıda başvuru var. Hem belediye başkanlığı noktasında hem de belediye meclisi konusunda yoğun bir başvuru var. Bu da tabi bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.

Şuanda hali hazırda Hekimhan ve Arguvan'ın CHP'li belediyelerce yönetildiğini anımsatan Kiraz, “Bu ilgi bizlere önümüzdeki seçimlerde çok daha fazla sayıda ilçeyi yönelteceğiz. Aynı zamanda Malatya Büyükşehir Belediyesinde de iyi bir adayla iddiamızı sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönem hedefimiz sosyal demokratik belediyecilik anlayışıyla Malatya'nın birçok ilçesine bu algıyı tanıştırmak olacak. Bu anlamda en titiz çalışan, en özenle çalışan bir siyasi partiyiz” ifadelerine yer verdi.