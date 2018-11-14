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CHP İl Disiplin Kurulu Başkanı değişti

Tayyar Büyük’ün istifasının ardından boşalan CHP İl Disiplin Kurulu başkanlığına yönetim kurulu üyesi Alirıza Mengüşoğlu seçildi.

Tayyar Büyük'ün istifasının ardından boşalan CHP İl Disiplin Kurulu başkanlığına yönetim kurulu üyesi Alirıza Mengüşoğlu seçildi.


Disiplin Kurulu Yönetimi tarafından gerçekleştirilen toplantıda istifa nedeniyle boşalan yerlere yedek üyelerin asil üyeliğe getirilmesi kararlaştırılırken, il disiplin kurulu başkanlığına da oy birliğiyle Alirıza Mengüşoğlu seçildi. Toplanan İl Disiplin Kurulu istifa eden Tayyar Büyük'ün sosyal medya üzerinden paylaştığı iddialara katılmadıklarını, disiplin kurulunun görevini layığı ile yerine getirdiğini kaydetti.

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