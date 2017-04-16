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16 Nisan 2017 22:06

CHP ilçe başkanı istifa etti

Malatya CHP Battalgazi İlçe Başkanı Selahattin Sarıoğlu, oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yaptığı yazılı açıklama ile istifa ettiğini duyurdu.

CHP ilçe başkanı istifa etti

16 Nisan 2017 22:06


Sarıoğlu, yazılı açıklamasında, “5 Aralık 2015 tarihinde seçildiğim Battalgazi Merkez İlçe Başkanlığı görevimden istifa ettiğimi partililerime ve Malatya kamuoyuna oy verme işleminin yeni bittiği bu saatlerde selam ve saygılarımla sunuyorum” ifadelerine yer verdi.


Sarıoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü:


“Görevim sürecinde bana kalplerinin derinliklerinde yer verdiğine inandığım CHP’nin adsız kahramanları olan ve karşılıksız oy verenlerine, Battalgazi Yönetim Kuruluna, sevgi ve güvenlerini her gördüğü yerde ve ortamda açıkça dile getiren her siyasal görüşten hemşehrilerime ve bana inanan sevgi ve yayın organlarını esirgemeyen basın mensubu arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi borç bilirim.”




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