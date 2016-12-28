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28 Aralık 2016 13:56

CHP Malatya İl Başkanlığı bünyesinde Emek Bürosu kuruldu

CHP Malatya İl Başkanlığı bünyesinde Emek Bürosu kuruldu

28 Aralık 2016 13:56

CHP Malatya İl Başkanlığı bünyesinde aralarında akademisyen, işçi, işsiz, taşeron, sendikacı ve STK temsilcilerinden oluşan İl Emek Bürosu oluşturuldu.
İl binasında düzenlenen toplantıda İl Emek Bürosunun çalışmalarının tamamlanarak kurulduğunu ilan eden CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, emek bürolarının amaçları ile hükumet, işverenler ve işçi sendikaları arasında devam eden asgari ücret çalışmaları hakkında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.
İl Emek Bürosu adına konuşan Kiraz, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın başkanlığında kurulan emek bürolarının, emek sorunlarını tartışacağını ve politikalar üreteceğini belirterek, “Bu çerçevede bizler de aralarında akademisyen, işçi, işsiz, taşeron, sendikacı, STK temsilcilerinden oluşan Emek Bürosunu kurmuş bulunuyoruz. Bugün de ilk kez sizlerle bir araya gelerek, devam eden asgari ücret taleplerimizi iletmek amacıyla basın açıklamamızı gerçekleştiriyoruz” dedi.
Kiraz, hükümet, işverenler ve işçi sendikaları arasında devam eden asgari ücret çalışmalarını da değerlendirerek, Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinde yaşananların emekçiler adına tam bir skandal olduğunu savundu.

“Asgari ücretin açlık sınırının altında tutulması kabul edilemez”
Kiraz, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ‘Asgari ücreti artırıp işvereni tedirgin etmeyelim’ derken, işveren temsilcileri ise aba altından sopa gösterip “Asgari ücret artarsa, işçiler işsiz kalır’ demektedir. AK Parti de maalesef bu duruma sessiz kalmaktadır. Dolayısıyla Türkiye’de işçinin hakkını savunan ve emekçinin sorunun çözümü için çalışan tek siyasi parti CHP’dir. Bugün asgari ücret bin 300 Türk Lirası ancak dört kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 432 lira iken, yoksulluk sınırı 4 bin 665 lira iken, asgari ücretin bin 300 lira olması çok kötü bir durumdur. Bir kişinin geçim ücretinin bin 762 lira olduğu ülkede, asgari ücretin bin 300 lira olması, insanlara yeme, içme, giyinme, ısınma demektir. Asgari ücretin satın alma gücüne göre bakıldığında Türkiye 26 OECD ülkesi arasında 20. sıradadır. Şiddetli kur artışları da, vatandaşın alım gücünü alabildiğine düşürmüştür. Bu nedenle asgari ücretin açlık sınırının altında tutulması kabul edilemez” diye konuştu.

“Asgari ücret en az bin 750 TL olmalı”
CHP Emek Bürolarının asgari ücret ile ilgili önerisini belirlediğini kaydeden Kiraz, “Cumhuriyet Halk Partisi, işçilerin yoksulluğa mahkum edilmemesi için, asgari ücretin en az bin 750 TL olması gerektiğini savunmaktadır” şeklinde konuştu.



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