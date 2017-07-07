Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 16:57

CHP Malatya İl Örgütü Maltepe mitingine gidiyor

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Ankara’dan başlattığı "Adalet Yürüyüşü"nü Pazar günü Maltepe’de düzenlenecek mitingle noktalayacağını söyleyerek, CHP Malatya İl Örgütü olarak mitinge katılacaklarını belirtti.

CHP Malatya İl Örgütü Maltepe mitingine gidiyor

07 Temmuz 2017 16:57


Yürüyüşün sonuna geldiklerini ifade eden Kiraz, “Yürüyüşün 25’nci gününde yani 9 Temmuz Pazar günü Maltepe’de büyük bir miting gerçekleşecek. Biz de Malatya İl Örgütü olarak, Genel Başkanımızın mitingini görkemleştirmek için, ona katkı sunmak için yarın yola çıkıyoruz. Araçlarımızı ayarladık. Organizasyonumuzu tamamladık. Gidecek kişi ve araç sayısını tamamladıktan sonra yola çıkarak Genel Başkanımızın Maltepe mitinginde olacağız. Çünkü Genel Başkanımız önemli bir tarih yazdı. Bu yürüyüş belki dünyada eşi benzeri olmayan uzun soluklu, dirençli ve inancın aslında neleri başarabileceğini gösteren çok önemli bir yürüyüştü. Birçok milletvekilimiz, birçok parti örgütümüz, Sivil Tolum Örgütleri bu yürüyüşe eşlik ettiler ama herkes biliyor ki, bu yürüyüşün kahramanı Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’dur” ifadelerini kullandı.


Mitinge herkesi davet eden Kiraz, “İktidar partisinin mensuplarını da, Milliyetçi Hareket Partisi’nin temsilcilerini de 9 Temmuz Pazar günü yapılacak Maltepe mitingine davet ediyoruz” dedi.


15 Temmuz’un yıl dönümü


Başkan Kiraz, konuşmasında, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde yapılacak olan etkinliklere katılmak için bir davet almadıklarını belirterek, “Ama adalet için, demokrasi için hiçbir davet beklemeyiz. 15 Temmuz darbe girişimi gerçekleştiğinde davet beklemediğimiz gibi, yıl dönümünde de hiçbir davete gerek duymadan her zaman demokrasinin yanında oluruz” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:56
  • Güneş :05:03
  • Öğle :12:42
  • İkindi :16:37
  • Akşam :20:01
  • Yatsı :21:50
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!